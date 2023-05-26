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Гиперзвук важен, но для удержания территории нужны танки и артиллерия — Медведев

13:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уникальные российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории — гиперзвук не поможет», — заявил Медведев. «Нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления — первая, вторая и третья линия. С точки зрения технологий в целом, здесь у нас есть преимущества по некоторым видам», — подчеркнул он.

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