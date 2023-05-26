Обломки сбитой украинской ракеты упали в поле в Ростовской области

13:05 Источник: Интерфакс

Обломки украинской ракеты, сбитой системой ПВО в небе над Ростовской областью вечером в четверг, упали в поле, не причинив разрушений, сообщила пресс-служба губернатора региона в пятницу.

"Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.