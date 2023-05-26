«Троицу» Рублева переместят в храм Христа Спасителя и отреставрируют — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в храм Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер для ее сохранности, после чего группа специалистов будет принимать решение о реставрации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода», — сказал он в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.