Около 50 нелегалов отказались от спасения французами в Ла-Манше, чтобы добраться до Англии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 нелегальных мигрантов были спасены в четверг в проливе Ла-Манш британской береговой охраной после того, как они отказались от спасения морской жандармерией Франции. Об этом сообщила газета «Дейли мейл» со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись переговоров британских и французских пограничников.

Во время разговора французский моряк сообщает, что мигрантам на терпящей бедствие надувной лодке было предложено подняться на борт их катеров, однако те сказали, что хотят помощи со стороны британцев. При этом атмосфера на лодке была описана, как напряженная. После этого патрульное судно HMS Ranger («Рейнджер») британской береговой службы выдвинулось в указанный французскими коллегами район, приняло на борт мигрантов и доставило их в порт английского Дувра.

Как пишет в связи с этим газета, причиной отказа нелегалов стало то, что, будучи возвращенными во Францию, они не смогли бы попытать счастья и получить убежище в Соединенном Королевстве, как еще десятки тысяч человек.

Об этом случае стало известно в тот самый день, когда британская Национальная статистическая служба сообщила о том, что в 2022 году в стране был установлен рекордный показатель чистой миграции. Число иностранцев, въехавших в Великобританию в прошлом году превысило число покинувших страну на 606 тыс. человек.