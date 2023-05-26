0
0
81
НОВОСТИ

Китай и Индия заинтересованы в создании научной станции на Шпицбергене — Минвостокразвития

15:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Индия проявляют интерес к созданию научно-исследовательской станции на архипелаге Шпицберген, сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«На Шпицбергене разрабатывается проект создания научно-исследовательской станции, интерес к которому проявили Китай и Индия», — сказал он в ходе пленарной сессии «Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее» в рамках «Амурэкспофорума».

Ранее министр сообщал, что на архипелаге планируется создать международный научный центр для стран БРИКС и дружественных стран, а также международные образовательные программы. Станцию будет развивать трест «Арктикуголь». Кроме того, планируется развитие музейного комплекса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.05.2023
Москва не собирается отказываться от участия в саммите БРИКС в ЮАР — источник
0
8
15:18 26.05.2023
Клиенты Сбера в 2023 году компенсировали бонусами 1,2 миллиарда рублей на ЖКХ, кредитах и налогах
0
21
14:32 26.05.2023
Около 50 нелегалов отказались от спасения французами в Ла-Манше, чтобы добраться до Англии
0
139
14:12 26.05.2023
США заблуждаются, думая, что их «самосохранение» обеспечено Атлантическим океаном — Лавров
0
174
14:00 26.05.2023
«Троицу» Рублева переместят в храм Христа Спасителя и отреставрируют — Песков
0
174
13:50 26.05.2023
Сбер и Волгоградская область будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта
0
177
13:32 26.05.2023
Два беспилотника упали в пятницу утром в Краснодаре, жертв нет — губернатор
0
206
13:20 26.05.2023
Россия не собирается применять ядерное оружие в связи с происходящим на Украине - Рябков
0
219
13:18 26.05.2023
Герман Греф предложил меры по увеличению доступности кредитов
0
221
13:05 26.05.2023
Обломки сбитой украинской ракеты упали в поле в Ростовской области
0
284

Возврат к списку