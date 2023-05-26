Китай и Индия заинтересованы в создании научной станции на Шпицбергене — Минвостокразвития
15:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Индия проявляют интерес к созданию научно-исследовательской станции на архипелаге Шпицберген, сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«На Шпицбергене разрабатывается проект создания научно-исследовательской станции, интерес к которому проявили Китай и Индия», — сказал он в ходе пленарной сессии «Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее» в рамках «Амурэкспофорума».
Ранее министр сообщал, что на архипелаге планируется создать международный научный центр для стран БРИКС и дружественных стран, а также международные образовательные программы. Станцию будет развивать трест «Арктикуголь». Кроме того, планируется развитие музейного комплекса.
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