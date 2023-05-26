Сбер получил премию Best Office Awards за офис в Минске

16:05

Сбер стал лауреатом премии Best Office Awards 2023 в номинации «Зарубежный проект». Жюри премии высоко оценило проект новой штаб-квартиры банка в Минске, строительство которой завершилось в 2022 году.

Многофункциональный комплекс площадью 19 000 кв. м расположен в центре города на проспекте Независимости. Офисное пространство представляет собой многообразный ландшафт с рабочими местами, зонами командной работы, переговорными, местами для сфокусированной работы, телефонными нишами, местами для занятия спортом, кофе-поинтами, библиотеками и комнатами психологической разгрузки. Сотрудники могут выбрать, где и как им будет комфортнее работать. Помимо офисов, в здании также расположены ресторан, универсальное трансформируемое пространство с конференц-залом, музей и учебные классы. В здании предусмотрена безбарьерная среда, а сотрудникам обеспечен бесконтактный доступ.

В основе концепции, разработанной архитектурным бюро AECOM (c 2022 года – АРХИСТРА), – интеграция обновлённого образа бренда Сбера через многогранность и открытость цветовых решений, использованных в интерьере пространства. Помимо этого, ключевой общемировой тенденцией, влияющей на мир дизайна и архитектуры, остаётся забота о физическом и ментальном комфорте сотрудников, который способствует лучшей концентрации и производительности.

Напомним, что в 2022 году штаб-квартира Сбера в Москве на Кутузовском проспекте, 32 получила Гран-при Best Office Awards и была признана лучшим проектом в номинации «Комфорт и эргономика». До этого, в 2020-м, ещё одно здание главного офиса банка в столице (штаб-квартира вводилась в эксплуатацию поэтапно) также стало обладателем Гран-при этой престижной премии. Деловой кластер СберСити площадью 600 000 кв. м – крупнейший строительный проект Сбера.

Международная премия Best Office Awards проводится с 2010 года – это главная профессиональная награда в области дизайна корпоративных интерьеров на территории Восточной Европы, России и стран СНГ. Уже 12 лет участие в ней ежегодно принимают более 100 проектов бизнес-пространств и общественных интерьеров. Победители в отдельных номинациях, а также обладатель Гран-При определяются методом голосования междисциплинарного жюри, в состав которого входят эксперты в разных областях: заказчики, представители генеральных подрядчиков, консультанты, архитекторы, дизайнеры, представители СМИ. А приз получает тандем архитектора и заказчика офиса.