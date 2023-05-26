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НОВОСТИ

Порядка 10 сербов пострадали в столкновениях с косовскими силовиками на севере Косова — ТВ

17:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10 сербов пострадали в ходе столкновений с представителями косовской полиции в муниципалитете Звечан на севере Косова и Метохии. Об этом в пятницу сообщает «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

РТС подтвердили медики, что в ходе столкновений горожан с представителями косовской полиции в муниципалитете Звечан пострадали около десяти человек.

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