Порядка 10 сербов пострадали в столкновениях с косовскими силовиками на севере Косова — ТВ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10 сербов пострадали в ходе столкновений с представителями косовской полиции в муниципалитете Звечан на севере Косова и Метохии. Об этом в пятницу сообщает «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

РТС подтвердили медики, что в ходе столкновений горожан с представителями косовской полиции в муниципалитете Звечан пострадали около десяти человек.