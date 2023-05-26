До 500 центров обучения специалистов БПЛА появится в России до 2030 года — депутат

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 500 образовательных центров и лабораторий для обучения специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируют создать в России до 2030 года. Об этом сообщил в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Кадров [в сфере БПЛА] сегодня не хватает. <…> [Согласно стратегии развития беспилотной авиации, которую поручил утвердить президент РФ Владимир Путин] таких образовательных центров или лабораторий должно появиться до 500 штук к 2030 году по всей стране», — сказал он на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2023», добавив, что благодаря этому в России будет создан институт выращивания кадров в сфере беспилотных систем.

Среди проблем производства беспилотников в РФ Ткачев назвал отсутствие единых правил их использования и системы производственно-технологических коопераций по ключевым узлам и комплектующим.

Кроме того, в России необходимо сформировать спрос на БПЛА, что, по мнению Ткачева, возможно только при помощи госконтрактов. По его словам, наиболее крупными заказчиками станут в том числе МЧС, Росреестр, РЖД.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем сообщал, что объем рынка беспилотников в РФ по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей. На заседании первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать проект стратегии по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030-го и на перспективу до 2035 года.