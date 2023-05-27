Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом — МИД РФ
08:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, — указал замминистра. — Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации».
Новости
- 09:30 27.05.2023
- Глава СБУ косвенно подтвердил, что ведомство стоит за подрывом Крымского моста
- 09:00 27.05.2023
- Физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года — источник
- 08:50 27.05.2023
- Риски провокаций на польской и прибалтийской границах возросли — Погранслужба ФСБ
- 08:40 27.05.2023
- Страны мира не согласны с представлением США о своей праведности — Киссинджер
- 22:20 26.05.2023
- В Липецкой области запретили использовать БПЛА и пиротехнику
- 22:15 26.05.2023
- Солист группы «Би-2» попал в реестр иноагентов
- 22:05 26.05.2023
- Сербия сама решит когда ей вводить санкции - Вучич
- 21:15 26.05.2023
- Для охраны саммита НАТО ФРГ перебросит системыPatriot из Словакии в Литву
- 21:00 26.05.2023
- Для нужд больниц власти Херсонской области готовы выкупать лекарства у аптек
- 19:50 26.05.2023
- Джонсон и Трамп обсудили положение дел на Украине - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать