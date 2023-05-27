Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом — МИД РФ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, — указал замминистра. — Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации».