Страны мира не согласны с представлением США о своей праведности — Киссинджер
08:40 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают себя праведными и не преследующими эгоистичных целей во внешней политике, но другие страны мира с этим не согласны. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл», опубликованном в пятницу.
«Американцы видят себя праведными. Мы верим, что мы неэгоистичны, что у нас нет исключительно национальных задач, что наши национальные задачи достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения и уточнения, то встречаемся с сопротивлением оппонентов, — сказал Киссинджер. — Мы считаем, что наши взгляды восторжествуют не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны доминировать. Это выражение крепких моральных убеждений, сопряженных с большой силой. Однако обычно это не продвигается как позиция силы».
Киссинджер при этом отметил, что такой взгляд американцев на самих себя не встречает понимания у других стран, в том числе у Китая. «Безусловно, нет. В этом глубокая разница между нами», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Киссинджеру в субботу исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Он считается патриархом американской дипломатии, действовавшим во внешней политике как реалист и прагматик и игравшим ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на целом ряде направлений.
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