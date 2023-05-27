Россия сократит предел численности сотрудников германских учреждений
10:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, так что несколько сотен немцев будут вынуждены до начала июня покинуть РФ. Об этом сообщила в субботу газета «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на собственные источники.
Среди тех, кому придется уехать, — дипломаты, учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-институт). С точки зрения российской стороны, правительство ФРГ направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия — в Германию, пишет газета. В этой связи в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек.
«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили изданию в МИД Германии.
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