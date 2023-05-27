0
0
140
НОВОСТИ

Украина готова начать контрнаступление хоть завтра — секретарь Совбеза

12:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Об этом сообщил в опубликованном в субботу интервью британской вещательной корпорации Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени», — сказал он. «Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <…> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной», — добавил Данилов.

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать <…>. Ответственность, которую на нас возложила наша страна, очень высока. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку», — отметил он.

При этом секретарь СНБО отверг предположения, что операция уже началась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 27.05.2023
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанцы похитили двух армянских военных
0
83
11:30 27.05.2023
Число приезжающих в РФ европейцев сократилось на треть
0
166
11:00 27.05.2023
Украина не должна добиваться возвращения Крыма — Киссинджер
0
244
10:30 27.05.2023
Россия сократит предел численности сотрудников германских учреждений
0
253
10:00 27.05.2023
Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км — ДПА
0
301
09:30 27.05.2023
Глава СБУ косвенно подтвердил, что ведомство стоит за подрывом Крымского моста
0
316
09:00 27.05.2023
Физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года — источник
0
337
08:50 27.05.2023
Риски провокаций на польской и прибалтийской границах возросли — Погранслужба ФСБ
0
347
08:40 27.05.2023
Страны мира не согласны с представлением США о своей праведности — Киссинджер
0
389
08:30 27.05.2023
Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом — МИД РФ
0
375

Возврат к списку