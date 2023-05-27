Украина готова начать контрнаступление хоть завтра — секретарь Совбеза

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Об этом сообщил в опубликованном в субботу интервью британской вещательной корпорации Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени», — сказал он. «Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <…> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной», — добавил Данилов.

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать <…>. Ответственность, которую на нас возложила наша страна, очень высока. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку», — отметил он.

При этом секретарь СНБО отверг предположения, что операция уже началась.