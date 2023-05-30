Глава СВР заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии
12:20 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США стремятся помешать нормализации отношений Сирии с арабским миром и готовят боевиков международной террористической организации ИГ на своей базе в Сирии для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять, — заявил Нарышкин, чьи слова привели в пресс-службе СВР. — В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь „умеренной оппозицией“.
По данным главы СВР, «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы „Эт-Танф“ у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ, ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии. В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы». По словам главы СВР, находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США в режиме реального времени координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего в неспокойных южных провинциях Сувейда и Дераа. Под ударом террористов и стратегически важная трасса между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор.
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