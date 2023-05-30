Рассуждения в США о якобы намерении РФ напасть на Восточную Европу смехотворны — Захарова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения в Соединенных Штатах о том, что «русские собирались напасть на Восточную Европу», являются смехотворными. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что «конфликт уже выигран» с точки зрения «предотвращения нападения России» на союзные США европейские страны, дипломат отметила: «Похоже, это тот случай, когда убежденный „реалист“ отрицает реальность просто потому, что не допускает ее существования. Рассуждения, что русские собирались напасть на Восточную Европу, а заодно Швецию и Финляндию, смехотворны».