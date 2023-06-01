Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай, — это вброс, не стоит на них ориентироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал он журналистам.