0
0
17
НОВОСТИ

Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

12:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай, — это вброс, не стоит на них ориентироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал он журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 01.06.2023
Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева — Карчаа
0
17
12:02 01.06.2023
Проект Сбера по проверке договоров искусственным интеллектом получил премию CIPR Digital
0
17
11:32 01.06.2023
Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — Bloomberg
0
90
11:20 01.06.2023
Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
0
110
11:05 01.06.2023
В РФ вступили в силу ограничения на продажу вейпов и кальянов
0
135
11:00 01.06.2023
У НАТО готов секретный план на случай войны с Россией - СМИ
0
149
10:32 01.06.2023
МГУ предложил арабским университетам совместный проект в космосе
0
177
10:20 01.06.2023
Цена газа в Европе весной упала почти вдвое, до $282 за 1 тыс. куб. м
0
189
10:05 01.06.2023
ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска в ДНР — Марочко
0
208
10:00 01.06.2023
Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми человек — губернатор
0
236

Возврат к списку