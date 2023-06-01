Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
12:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай, — это вброс, не стоит на них ориентироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал он журналистам.
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