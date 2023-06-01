Сбер: Биометрия экономит нашим клиентам 20 миллионов минут в год

12:52

Сбер поддерживает гибкий подход государства к обеспечению безопасности биометрических данных граждан и выполнит регуляторные требования, сохраняя непрерывность клиентских сервисов. Об этом заявила вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль. Она приняла участие в панельной сессии «Технологии биометрии и цифровой идентификации», прошедшей 31 мая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

В соответствии с законом «слепки» лица и голоса граждан должны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). Организации, работающие с биометрией, получат взамен векторы – цифровые идентификаторы на основе математического преобразования. Векторы не могут использоваться для установления личности, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся к нулю.

Сегодня собственная платформа распознавания лиц Сбера обслуживает 3 млн уникальных клиентов, на ней проводится 5 млн операций в месяц, отметила Оксана Смирнова-Крелль. Таким образом, если перевести эффект в сэкономленное время клиентов – это свыше 20 млн минут в год. Свои данные банку уже доверили 30 млн человек. Банк в обязательном порядке проинформирует их о необходимости передачи данных в ЕБС. Если будет получено согласие, то передача состоится. Если клиент откажется – биометрические данные будут удалены. Новые пользователи будут заранее оповещены об этом требовании, и в случае, если со стороны клиентов не будет возражений, биометрия будет направляться в ЕБС автоматически. Информирование клиентов и передача данных, по словам спикера, начнется в июне и будет проходить до сентября 2023 года.

«Новый закон направлен на обеспечение безопасности хранения биометрии граждан, но не ограничивает бизнес-структуры в развитии соответствующих пользовательских сервисов, – подчеркнула Оксана Смирнова-Крелль. – Решения Сбера позволяют, помимо типовых банковских операций в отделениях, оплачивать взглядом покупки в торговых точках и проводить финансовые операции в банкоматах. Голосовая биометрия используется в кол-центре вместо стандартных ответов на вопросы, лицевая – для доступа в определенные зоны. Эти проекты будут продолжены, в том числе в периметре Сбера. Качество клиентских сервисов не изменится: они останутся такими же комфортными, как и прежде».