Украина не может быть сейчас заинтересована во вступлении в НАТО — глава МИД Люксембурга
14:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что Киев не может быть заинтересован во вступлении в НАТО, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом он заявил в четверг по прибытии в Осло на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств входящих в альянс стран. Трансляция велась на сайте организации.
«Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс. Это и невозможно, поскольку в таком случае в соответствии со статьей 5 мы окажемся в ситуации войны между Россией и НАТО», — сказал Ассельборн. «Я думаю, что это вообще не в интересах Украины», — добавил он. «В связи с этим мы должны сделать все, чтобы были предприняты шаги в верном направлении», — подчеркнул министр. По его мнению, одним из них является создание Совета НАТО — Украина.
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