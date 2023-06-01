В БРИКС не должно быть стран, вводящих односторонние санкции против РФ — Рябков
15:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле, — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро БРИКС может „пополниться“ новыми странами. — Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема».
«Я подтверждаю тем не менее нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже», — добавил Рябков.
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