В БРИКС не должно быть стран, вводящих односторонние санкции против РФ — Рябков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле, — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро БРИКС может „пополниться“ новыми странами. — Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема».

«Я подтверждаю тем не менее нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже», — добавил Рябков.