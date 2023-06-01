«Движение первых» не копирует, но возрождает на новом уровне традиции пионерии — Путин
15:12 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское движение детей и молодежи возрождает на современном уровне добрые традиции пионерской организации, обогащая их при этом нужными сейчас инициативами, отметил президент РФ Владимир Путин.
В видеообращении к участникам фестиваля «Движение первых», опубликованном в четверг на сайте Кремля, глава государства отметил, что среди участников движения «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты».
«Мы видим, что сейчас — тоже по вашему решению — получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения», — продолжил Путин. «При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И, что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными — именно сейчас нужными — инициативами», — подчеркнул он.
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