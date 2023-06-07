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Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией

16:50 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам беседы.

Там отметили, что лидеры России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении.

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