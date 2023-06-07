Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией
16:50 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Там отметили, что лидеры России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении.
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