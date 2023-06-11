Прохладно и солнечно будет в Москве в воскресенье, 11 июня

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. «Переменная облачность. Без осадков», — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.