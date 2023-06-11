Около 70% реакторов для АЭС в мире сейчас строят Россия и Китай - СМИ
09:10 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время 110 ядерных реакторов третьего поколения, отвечающих усиленным мерам безопасности, применяющимся после аварии на Чернобыльской АЭС, находятся на стадии строительства или проектирования. На Китай приходится 46 реакторов, за ним следует Россия (30). Вместе они занимают 69-процентную долю мирового рынка в этой области.При этом 33 реактора строятся или планируются к постройке за пределами двух стран. Россия имеет наибольшее количество «зарубежных реакторов» — 19, и, несмотря на растущую оппозицию со стороны Европы и США из-за ситуации вокруг Украины, она сохраняет сильное мировое влияние в ядерной энергетике, отмечает издание.
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