МИД Италии: Мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО
10:20 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь вступления Украины. <…> Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете «Репубблика».
Глава МИД Италии указал, что Рим не может послать Украине истребители F-16 «просто потому, что у республики их нет», и по той же причине страна не сможет проводить подготовку украинских летчиков. Вместе с этим Таяни напомнил о подготовке очередного декрета о военной помощи Киеву. «Наш пакет состоит из военных материалов, униформы, жилетов, боеприпасов. Мы делаем то, что необходимо. Мы также поддерживаем вступление Украины в ЕС», — добавил он.
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