В Microsoft решили «спасти» ценных специалистов в области ИИ от перехода в китайские компании - FT
10:37 11.06.2023 Источник: Газета.Ru
Американская компания Microsoft переводит десятки ведущих исследователей в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду и планирует закрывать учебный центр для инженеров в КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным FT, планируется релоцировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию. «Ванкуверский план» является ответом на напряженность в отношениях между США и Китаем.
Два сотрудника MSRA подтвердили изданию, что им поступали предложения о работе от китайских интернет-компаний, однако специалисты решили уехать в Канаду. «Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, но присутствие наших лучших исследователей на территории КНР сопряжено с риском, особенно для сотрудников в сфере машинного обучения», — отметил один из источников.
НОВОСТИ
- 21:00 10.06.2023
- Российские Ка-52 поразили управляемыми ракетами колонну ВСУ на запорожском направлении
- 18:00 10.06.2023
- Названы регионы, лучшие по набору контрактников
- 17:30 10.06.2023
- В Донецке прогремели три взрыва, работает система ПВО
- 16:00 10.06.2023
- ВСУ продолжили попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях — МО РФ
- 15:00 10.06.2023
- Конфликт на Украине затянется - председатель военного комитета ЕС
- 14:00 10.06.2023
- Большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро — Bloomberg
- 10:00 10.06.2023
- СМИ сообщили о новых взрывах на Украине
- 09:30 10.06.2023
- ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
- 08:50 10.06.2023
- Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты украинского ОТРК «Гром-2»
- 21:20 09.06.2023
- ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей, оказывающих помощь жителям на Херсонщине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать