В Microsoft решили «спасти» ценных специалистов в области ИИ от перехода в китайские компании - FT

10:37 Источник: Газета.Ru

Американская компания Microsoft переводит десятки ведущих исследователей в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду и планирует закрывать учебный центр для инженеров в КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным FT, планируется релоцировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию. «Ванкуверский план» является ответом на напряженность в отношениях между США и Китаем.

Два сотрудника MSRA подтвердили изданию, что им поступали предложения о работе от китайских интернет-компаний, однако специалисты решили уехать в Канаду. «Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, но присутствие наших лучших исследователей на территории КНР сопряжено с риском, особенно для сотрудников в сфере машинного обучения», — отметил один из источников.