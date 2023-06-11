Польша отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша никак не связана с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким утверждением в субботу вечером выступил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Польша не имела никакого отношения к взрыву „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“. Причисление Республики Польша к этим событиям не имеет под собой никаких оснований», — написал чиновник в «Твиттере», комментируя материал газеты «Уолл-стрит джорнэл».

«Различные теории и гипотезы по этому поводу распространяются уже много месяцев. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение действительной картины событий», — добавил он.