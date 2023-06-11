Песков: Сейчас никаких предпосылок для договоренностей с Киевом нет
12:30 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — сказал Песков.
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