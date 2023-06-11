Песков: Сейчас никаких предпосылок для договоренностей с Киевом нет

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с киевским режимом. Такую точку зрения он высказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — сказал Песков.