ВСУ попробовали атаковать судно Черноморского флота России
14:45 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль „Приазовье“ Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — сообщили в российском военном ведомстве.
«Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. <…> Корабль „Приазовье“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве уточнили, что во время попытки атаки, как и ранее в подобных случаях, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.
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