ВСУ попробовали атаковать судно Черноморского флота России

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль „Приазовье“ Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — сообщили в российском военном ведомстве.

«Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. <…> Корабль „Приазовье“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что во время попытки атаки, как и ранее в подобных случаях, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.