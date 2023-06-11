0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ попробовали атаковать судно Черноморского флота России

14:45 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль „Приазовье“ Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — сообщили в российском военном ведомстве.

«Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. <…> Корабль „Приазовье“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что во время попытки атаки, как и ранее в подобных случаях, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 11.06.2023
Песков: Сейчас никаких предпосылок для договоренностей с Киевом нет
0
256
12:00 11.06.2023
Польша отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков»
0
303
10:37 11.06.2023
В Microsoft решили «спасти» ценных специалистов в области ИИ от перехода в китайские компании - FT
0
395
10:20 11.06.2023
МИД Италии: Мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО
0
389
09:10 11.06.2023
Около 70% реакторов для АЭС в мире сейчас строят Россия и Китай - СМИ
0
464
09:00 11.06.2023
Прохладно и солнечно будет в Москве в воскресенье, 11 июня
0
445
21:00 10.06.2023
Российские Ка-52 поразили управляемыми ракетами колонну ВСУ на запорожском направлении
0
1247
20:30 10.06.2023
США не дали РФ и Украине заключить соглашение в марте 2022 года — Джеффри Сакс
0
1254
20:00 10.06.2023
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации Канадой российского Ан-124
0
1138
19:30 10.06.2023
Китай использует базу на Кубе для слежения за США - Politico
0
1053

Возврат к списку