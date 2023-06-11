На сайте правительства Канады главу МИД России Сергея Лаврова «назначили» послом РФ при ООН
15:40 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, появившийся на портале правительства Канады, является набором пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.
«Появившийся на портале канадского правительства материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, оперативно подхваченный и распространенный Госдепартаментом США, представляет собой банальный набор пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об уровне „аналитики“ можно судить хотя бы по тому, что в короткой публикации [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров указан в качестве „посла России при ООН“… Не секрет, что политистеблишмент Канады и США живет прошлым, цепляясь за комфортный для них концепт однополярного мира, но хотелось бы напомнить, что уже с 2004 (!) года Сергей Викторович является министром иностранных дел нашей страны. Остальные пункты под стать этому утверждению <…>», — говорится
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