На сайте правительства Канады главу МИД России Сергея Лаврова «назначили» послом РФ при ООН

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, появившийся на портале правительства Канады, является набором пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«Появившийся на портале канадского правительства материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, оперативно подхваченный и распространенный Госдепартаментом США, представляет собой банальный набор пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об уровне „аналитики“ можно судить хотя бы по тому, что в короткой публикации [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров указан в качестве „посла России при ООН“… Не секрет, что политистеблишмент Канады и США живет прошлым, цепляясь за комфортный для них концепт однополярного мира, но хотелось бы напомнить, что уже с 2004 (!) года Сергей Викторович является министром иностранных дел нашей страны. Остальные пункты под стать этому утверждению <…>», — говорится