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НОВОСТИ

В бассейне ЗАЭС найдены обломки снаряда производства США

17:15 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осколки снаряда гаубицы М777 производства США обнаружены в брызгальном бассейне Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале станции.

«При проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции, в одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда американской гаубицы М777», — говорится в сообщении.

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