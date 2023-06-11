В бассейне ЗАЭС найдены обломки снаряда производства США

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осколки снаряда гаубицы М777 производства США обнаружены в брызгальном бассейне Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале станции.

«При проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции, в одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда американской гаубицы М777», — говорится в сообщении.