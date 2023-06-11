На данный момент политический диалог России с Австрией отсутствует в принципе - Посол Любинский

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политический диалог между Москвой и Веной в настоящий момент отсутствует, но это не значит, что такие контакты нельзя будет выстроить при необходимости. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью порталу «Экспресс», опубликованном в воскресенье.

«На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка. Однако то, что сейчас между нами практически нет контактов, не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. Но такой необходимости я, откровенно говоря, в настоящий момент не усматриваю», — сказал дипломат.