На данный момент политический диалог России с Австрией отсутствует в принципе - Посол Любинский
18:55 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка. Однако то, что сейчас между нами практически нет контактов, не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. Но такой необходимости я, откровенно говоря, в настоящий момент не усматриваю», — сказал дипломат.
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