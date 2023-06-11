Из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих - МинобороныРФ

19:45 Источник: Интерфакс

В Минобороны РФ заявили, что 94 российских военнослужащих возвращены из украинского плена."11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минобороны РФ.