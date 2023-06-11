Спецпосланник Папы Римского планирует визит в Москву

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, посетивший ранее Киев, в воскресенье подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву.

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — приводит его слова агентство АНСА. «Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ», — добавил Дзуппи. Предполагается, что «будет прием со стороны правительства» и РПЦ, утверждает он.