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Спецпосланник Папы Римского планирует визит в Москву

21:30 11.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, посетивший ранее Киев, в воскресенье подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву.

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — приводит его слова агентство АНСА. «Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ», — добавил Дзуппи. Предполагается, что «будет прием со стороны правительства» и РПЦ, утверждает он.

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