На поле боя осталось большинство поставленных США Украине БМП Bradley - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское подразделение в ходе наступления в Запорожье лишилось большей части имевшихся в ее распоряжении американских БМП Bradley. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс (АФП).Как отмечает АФП, боевые машины были уничтожены в районе Орехова.

По данным агентства, из девяти БМП, «которым располагало механизированное подразделение, шесть были полностью уничтожены». При этом, только одна БМП смогла избежать каких-либо повреждений.

Отвечая на вопрос АФП об итогах наступления, один из украинских военнослужащих признал, что никаких крупных результатов достичь не удалось.