На поле боя осталось большинство поставленных США Украине БМП Bradley - СМИ
09:00 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным агентства, из девяти БМП, «которым располагало механизированное подразделение, шесть были полностью уничтожены». При этом, только одна БМП смогла избежать каких-либо повреждений.
Отвечая на вопрос АФП об итогах наступления, один из украинских военнослужащих признал, что никаких крупных результатов достичь не удалось.
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