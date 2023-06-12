Склады вооружений по всей Европе почти пусты – экс-премьер Словакии
09:10 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», — сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.
НОВОСТИ
- 09:00 12.06.2023
- На поле боя осталось большинство поставленных США Украине БМП Bradley - СМИ
- 21:30 11.06.2023
- Спецпосланник Папы Римского планирует визит в Москву
- 19:45 11.06.2023
- Из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих - МинобороныРФ
- 18:55 11.06.2023
- На данный момент политический диалог России с Австрией отсутствует в принципе - Посол Любинский
- 17:15 11.06.2023
- В бассейне ЗАЭС найдены обломки снаряда производства США
- 15:40 11.06.2023
- На сайте правительства Канады главу МИД России Сергея Лаврова «назначили» послом РФ при ООН
- 14:45 11.06.2023
- ВСУ попробовали атаковать судно Черноморского флота России
- 12:30 11.06.2023
- Песков: Сейчас никаких предпосылок для договоренностей с Киевом нет
- 12:00 11.06.2023
- Польша отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков»
- 10:37 11.06.2023
- В Microsoft решили «спасти» ценных специалистов в области ИИ от перехода в китайские компании - FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать