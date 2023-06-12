Склады вооружений по всей Европе почти пусты – экс-премьер Словакии

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склады оружия по всей Европе опустошены и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Такое мнение выразил экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, слова которого привел в воскресенье новостной портал pravda.sk.

«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», — сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.