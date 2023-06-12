0
0
0
НОВОСТИ

Склады вооружений по всей Европе почти пусты – экс-премьер Словакии

09:10 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склады оружия по всей Европе опустошены и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Такое мнение выразил экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, слова которого привел в воскресенье новостной портал pravda.sk.

«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», — сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 12.06.2023
На поле боя осталось большинство поставленных США Украине БМП Bradley - СМИ
0
50
21:30 11.06.2023
Спецпосланник Папы Римского планирует визит в Москву
0
734
19:45 11.06.2023
Из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих - МинобороныРФ
0
913
18:55 11.06.2023
На данный момент политический диалог России с Австрией отсутствует в принципе - Посол Любинский
0
874
17:15 11.06.2023
В бассейне ЗАЭС найдены обломки снаряда производства США
0
1060
15:40 11.06.2023
На сайте правительства Канады главу МИД России Сергея Лаврова «назначили» послом РФ при ООН
0
997
14:45 11.06.2023
ВСУ попробовали атаковать судно Черноморского флота России
0
1230
12:30 11.06.2023
Песков: Сейчас никаких предпосылок для договоренностей с Киевом нет
0
1152
12:00 11.06.2023
Польша отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков»
0
1189
10:37 11.06.2023
В Microsoft решили «спасти» ценных специалистов в области ИИ от перехода в китайские компании - FT
0
1158

Возврат к списку