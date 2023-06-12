Мэр Мариуполя рассказал, сколько времени нужно для полного восстановления города

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мариуполя рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Об этом ТАСС сообщил глава города Олег Моргун.

«Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — сказал мэр. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.