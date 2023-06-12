Росавиация открыла укороченный коридор для полетов рейсовых самолетов на юг страны
09:45 12.06.2023 Источник: Интерфакс
"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям. Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023-го", - сказала она.
Новый маршрут позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут, отметили в Росавиации.
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