НАТО проводит самые крупные в своей истории учения военно-воздушных сил

10:23 Источник: Интерфакс

НАТО начала в понедельник самые значительные в своей истории военно-воздушные учения "Air Defender 23", сообщают европейские СМИ.

Учения координируются Германией и призваны показать единство альянса перед лицом "потенциальных угроз, в частности, от России", передает телеканал RTBF.

Учения будут проходить до 23 июня, в них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Японии и Швеции.