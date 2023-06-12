НАТО проводит самые крупные в своей истории учения военно-воздушных сил
10:23 12.06.2023 Источник: Интерфакс
Учения координируются Германией и призваны показать единство альянса перед лицом "потенциальных угроз, в частности, от России", передает телеканал RTBF.
Учения будут проходить до 23 июня, в них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Японии и Швеции.
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