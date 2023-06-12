Скончался Сильвио Берлускони
11:45 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.
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