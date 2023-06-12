Скончался Сильвио Берлускони

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета «Коррьере делла сера».

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.