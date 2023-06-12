0
0
139
НОВОСТИ

Скончался Сильвио Берлускони

11:45 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета «Коррьере делла сера».

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:15 12.06.2023
Украина потеряла в боях часть танков Leopard 2 и призывает Запад прислать еще
0
159
10:23 12.06.2023
НАТО проводит самые крупные в своей истории учения военно-воздушных сил
0
232
10:10 12.06.2023
Сбер в День России выпустил свой видеоманифест
0
264
09:45 12.06.2023
Росавиация открыла укороченный коридор для полетов рейсовых самолетов на юг страны
0
292
09:30 12.06.2023
Мэр Мариуполя рассказал, сколько времени нужно для полного восстановления города
0
288
09:10 12.06.2023
Склады вооружений по всей Европе почти пусты – экс-премьер Словакии
0
314
09:00 12.06.2023
На поле боя осталось большинство поставленных США Украине БМП Bradley - СМИ
0
362
21:30 11.06.2023
Спецпосланник Папы Римского планирует визит в Москву
0
908
19:45 11.06.2023
Из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих - МинобороныРФ
0
1095
18:55 11.06.2023
На данный момент политический диалог России с Австрией отсутствует в принципе - Посол Любинский
0
1022

Возврат к списку