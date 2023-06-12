В связи с кончиной Сильвио Берлускони в Италии 14 июня объявлен национальный траур
17:50 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи со смертью бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони с 12 по 14 июня 2023 года на госучреждениях на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом будут приспущены флаги, — цитирует заявление правительства агентство Аднкронос. — Национальный траур будет объявлен 14 июня 2023 года, в день, когда состоятся государственные похороны».
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