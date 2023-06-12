Силы обороны Финляндии заявили о подписании декларации об интеграции в НАТО

20:30 Источник: Газета.Ru

В Финляндии заявили о подписании декларации о военной интеграции в НАТО, сообщают финские Силы обороны. Церемония подписания декларации состоялась в присутствии президента Финляндии Саули Ниинистё.

Отмечается, что хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса.