Силы обороны Финляндии заявили о подписании декларации об интеграции в НАТО
20:30 12.06.2023 Источник: Газета.Ru
В Финляндии заявили о подписании декларации о военной интеграции в НАТО, сообщают финские Силы обороны. Церемония подписания декларации состоялась в присутствии президента Финляндии Саули Ниинистё.
Отмечается, что хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса.
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