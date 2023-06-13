Конфликт на Украине лишь приближается к пику эскалации — Вучич
09:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Хэппи» заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Я очень обеспокоен ситуацией на Украине, потому что боюсь, что дальнейшая эскалация еще впереди, — отметил Вучич. — Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы». Глава государства отдельно отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте санкций, добавив, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений.
«Вот уже год и четыре месяца без всяких клятв мы придерживаемся своей позиции с третьего дня конфликта на Украине уверенно, сильно, твердо и ответственно», — заявил президент о сохранении политики по отказу от присоединения к антироссийским санкциям.
Ранее Вучич заявлял, что гордится тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.
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