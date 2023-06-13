Два поселка в Брянской области подверглись атаке беспилотников
09:20 13.06.2023 Источник: Lenta.ru
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, вечером 12 июня дроны атаковали населенные пункты в Климовском районе. Два неустановленных боеприпаса были сброшены на поселок Луговой, еще один упал в поселке Забрама. Все боеприпасы взорвались при падении.
В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Lenta.Ru
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