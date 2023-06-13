0
0
0
НОВОСТИ

Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Кривом Роге

09:32 13.06.2023 Источник: РБК

В Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы, перед этим там включились сирены воздушной тревоги, пишет телеканал ТСН.

В аппарате президента попросили граждан не игнорировать сирены.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 13.06.2023
Два поселка в Брянской области подверглись атаке беспилотников
0
70
09:05 13.06.2023
Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах — СМИ
0
106
09:00 13.06.2023
Конфликт на Украине лишь приближается к пику эскалации — Вучич
0
115
21:10 12.06.2023
В ICAN подсчитали, сколько Россия, США и другие страны тратят на ядерное оружие
0
892
21:00 12.06.2023
На редкоземельные элементы из Южной Америки ЕС готова потратить миллиарды евро
0
871
20:30 12.06.2023
Силы обороны Финляндии заявили о подписании декларации об интеграции в НАТО
0
814
19:00 12.06.2023
«Черный список» Минторга США пополнили компании из Британии, ЮАР, ОАЭ и других стран
0
914
18:20 12.06.2023
Работа некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой из-за соцсетей - Гутерриш
0
916
17:50 12.06.2023
В связи с кончиной Сильвио Берлускони в Италии 14 июня объявлен национальный траур
0
916
17:20 12.06.2023
За партию российской нефти Пакистан расплатился юанями
0
1005

Возврат к списку