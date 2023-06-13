Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Кривом Роге
09:32 13.06.2023 Источник: РБК
В Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы, перед этим там включились сирены воздушной тревоги, пишет телеканал ТСН.
В аппарате президента попросили граждан не игнорировать сирены. РБК
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