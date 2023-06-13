Минобороны сообщило о подписании контрактов с семью добровольческими подразделениями
10:05 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.
«В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что контракты, определяющие правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и командиры четырех отдельных отрядов и трех бригад добровольческого корпуса.
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