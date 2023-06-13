Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был в нетрезвом состоянии — власти

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитан танкера, который на реке Лене в Иркутской области столкнулся с другим танкером, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Предварительная причина происшествия — нарушение правил судовождения, рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев. Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», — говорится в сообщении.

В результате столкновения танкеров произошла утечка бензина в реку.