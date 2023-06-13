В Кривом Роге сообщили о разрушении промышленных предприятий после взрывов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленные предприятия повреждены в Кривом Роге Днепропетровской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил бывший мэр города Юрий Вилкул.

«[Разрушены] промышленные предприятия», — сказал он на видео, опубликованном украинским изданием «Страна».

Ранее местные власти, в том числе сын экс-мэра Александр Вилкул, умалчивали о факте повреждения промышленных предприятий.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Киеве, Кривом Роге, Кропивницком (ранее — Кировоград), Тернополе и Харькове.