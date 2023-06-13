В Кривом Роге сообщили о разрушении промышленных предприятий после взрывов
11:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Промышленные предприятия повреждены в Кривом Роге Днепропетровской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил бывший мэр города Юрий Вилкул.
«[Разрушены] промышленные предприятия», — сказал он на видео, опубликованном украинским изданием «Страна».
Ранее местные власти, в том числе сын экс-мэра Александр Вилкул, умалчивали о факте повреждения промышленных предприятий.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Киеве, Кривом Роге, Кропивницком (ранее — Кировоград), Тернополе и Харькове.
НОВОСТИ
- 11:05 13.06.2023
- Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество - Столтенберг
- 10:32 13.06.2023
- Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы — WP
- 10:20 13.06.2023
- Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был в нетрезвом состоянии — власти
- 10:05 13.06.2023
- Минобороны сообщило о подписании контрактов с семью добровольческими подразделениями
- 10:00 13.06.2023
- Илон Маск назвал причину уязвимости танков Leopard 2 на Украине
- 09:32 13.06.2023
- Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Кривом Роге
- 09:20 13.06.2023
- Два поселка в Брянской области подверглись атаке беспилотников
- 09:05 13.06.2023
- Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах — СМИ
- 09:00 13.06.2023
- Конфликт на Украине лишь приближается к пику эскалации — Вучич
- 21:10 12.06.2023
- В ICAN подсчитали, сколько Россия, США и другие страны тратят на ядерное оружие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать