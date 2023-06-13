Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество - Столтенберг

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Пи-би-эс, вышедшем в понедельник.

«То, что происходит в Европе, влияет на Азию, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы <…>. Китай и Россия становятся все ближе и ближе, они только что провели большие военно-морские учения <…>. Поэтому еще более важно, чтобы НАТО также занималась вызовами, которые исходят от Китая», — заявил генсек.