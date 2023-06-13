Курс евро на Мосбирже превышал 90 рублей
11:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 90 руб. впервые с 28 апреля 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 10:11 мск, курс евро прибавлял 1,27%, поднимаясь до 90,1 руб.
К 10:15 мск евро торговался на уровне 89,93 руб. (+1,08%). В то же время курс доллара составлял 83,19 руб. (+0,79%), курс юаня — 11,604 руб. (+0,38%).
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