Курс евро на Мосбирже превышал 90 рублей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на Московской бирже поднимался выше 90 руб. впервые с 28 апреля 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 10:11 мск, курс евро прибавлял 1,27%, поднимаясь до 90,1 руб.

К 10:15 мск евро торговался на уровне 89,93 руб. (+1,08%). В то же время курс доллара составлял 83,19 руб. (+0,79%), курс юаня — 11,604 руб. (+0,38%).