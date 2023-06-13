МИД КНР выразил недоумение из-за нерасторопности США в расследовании по «Северным потокам»
12:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическое ведомство Китая выразило удивление непривычной нерасторопностью США в ситуации с расследованием взрывов «Северных потоков».
«Со взрывов „Северных потоков“ прошло более 8 месяцев, но расследование продвигается очень медленно. Особенно удивляет, что США, которые всегда умели использовать горячие темы и стремились играть, так сказать, роль светоча, в этом инциденте вообще не подают голоса», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге.
По его словам, «бездействие США в вопросе „Северных потоков“ всерьез вызывает недоумение». «В чем причина молчания США? Какие невероятные секреты таит для США инцидент с „Северными потоками“? Я думаю, по этим вопросам США должны предоставить объяснение международному сообществу», — резюмировал Ван Вэньбинь.
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