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На двух направлениях запорожского фронта ВСУ понесли большие потери — Рогов

12:05 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери при попытках атаковать на васильевском и ореховско-пологовском направлениях, теперь они «зализывают раны» и подтягивают резервы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На васильевском направлении и на непосредственно ореховско-пологовском все под контролем, там мы отбили все атаки, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, сейчас ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.

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